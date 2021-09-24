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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 24/09/2021
بالفيديو: غراب يهاجم طائرة بدون طيار ويتسبّب في سقوط حمولتها
بالفيديو: مقتـل 5 متسلقين في عاصفة ثلجية بجبال إلبروس الروسية
فادي سعد: السلاح غير الشرعي يعطل قيام الدولة
هجوم صاروخي على قاعدة زليكان التي تسيطر عليها تركيا في العراق #عاجل
العلماء يحذرون من عواصف مغناطيسية بعد انفجار وقع على الشمس
المازوت الإيراني لا يغيّر معادلة الطاقة في لبنان
بالفيديو: تضارب بين شبان سعوديين في اليوم الوطني للمملكة
علماء يحذرون من اكتشاف مقلق يوازي “الموت العظيم”
إلقاء عبوة على منزل في وطى المصيطبة
أوجيرو: توقف خدماتنا ضمن منطقتين
حظر استيراد اللحوم الهندية بعد وفاة طفل بفيروس نيباه في مصر
إشكال كبير بالسكاكين والسلاح الأبيض في برج حمود
جنبلاط عرض مع السفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة
تقرير مستشفى رفيق الحريري: 29 اصابة و14 حالة حرجة ووفية واحدة
بالفيديو: نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية
تعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا
قاتلان يتنكران بأزياء المحامين ويغتالان رجل عصابات شهير في الهند داخل المحكمة
الانتخابات الألمانية: كيف غيرت أنغيلا ميركل ألمانيا؟
“بيزنس إنسايدر”: نجل بايدن طلب مليوني دولار سنويا مقابل تحرير الأموال الليبية المجمدة
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب لحظة وصولهم إلى إيطاليا
سؤال من نواب الجمهورية القوية إلى الحكومة عن النفط الإيراني
مسؤول إيراني: إيران حاضرة لبناء محطتين لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية
القاضية غادة عون: القضاء عندنا مستقل 100% لأنه أعطى رياض سلامة منحة التخلص من كل الدعاوى
المشنوق تقدم بدعوى رد البيطار عن تحقيق 4 آب
رغم السرطان… تنجب طفلة في صحة جيدة
طالبان: مسؤول في الحركة يؤكد عودة الإعدامات وتطبيق الحدود في أفغانستان
الدفاع المدني أنقذ مواطنا سقط في منحدر ببلدة يحشوش
وزير إيراني: ردنا سيكون حازما وساحقا
بالفيديو: مترو موسكو يختبر خدمة الدفع بتقنية التعرف على الوجه
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 900 ألف دولار بمعدل 14300 ليرة
انطلاق محاكمة كارلوس في «هجوم 1974» بباريس
نقباء المهن الحرة: بيان وكيل جمعية المصارف إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس مقرونا بأسباب موجبة
الحلبي تناول مع البنك الدولي العودة إلى المدارس ووفد المدارس الكاثوليكية طالبه بتخصيص جزء من مال صندوق النقد للقطاع التربوي الخاص
أبو فاعور التقى مديري مدارس ومعاهد راشيا: لتأمين الحماية الاجتماعية عبر البطاقة التمويلية وغيرها من البرامج
نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا وقعت اتفاقية تعاون بين ممثلين من القطاع في لبنان وقبرص لتأمين فرص عمل
وفاة العميد المتقاعد ادمون غانم وقيادة الجيش تنعيه
رابطة قدامى القوى المسلحة منطقة البقاع طالبت البنك اللبناني للتجارة بإعادة العمل بفرع الهرمل
جعجع في تكريم قواتيين من بشري: مقاومتنا للخطر على لبنان تكون بالصمود وحرمان لبنانيي الانتشار من الاقتراع مرفوض
العملات الرقمية: الصين الصين تحظر التداول بالبيتكوين وأخواتها
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