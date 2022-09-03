Cedar News

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روسيا وأوكرانيا: هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟
رويترز: المحادثات النووية الإيرانية تتعثر بسبب مطالب روسية
طائرة تقل الرئيس ترمب تهبط اضطراريا في نيو أورلينز بعد عطل بالمحرك
الأمم المتحدة: أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن
البنك المركزي الروسي: سوق الأوراق المالية لن يفتتح يوم الخميس
رويترز: خسائر عقود النفط الآجلة زادت بعد قول العراق إن بإمكانه رفع الإنتاج
وزيرة خارجية بريطانيا: عدم وقف بوتين في أوكرانيا يعني تداعيات في أوروبا
الكرملين: بوتين يبحث مع المستشار الألماني تطورات الأوضاع في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: الطائرات الأوكرانية المتبقية فرت إلى رومانيا
الدفاع الروسية: تدمير 2786 منشأة للبنية العسكرية الأوكرانية
محتجون قطعوا السير على تقاطع الصيفي
سرطان البنكرياس: تحليل البراز قد يساعد في الكشف المبكر عن المرض
التيار الكهربائي "مقطوع كليا" عن محطة تشرنوبيل النووية
المرأة: من يقرر شكل التي تستحق مكانا في عالم الإبداع؟
روسيا وأوكرانيا: ما هي اتفاقيات وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية؟
الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو تعلن عن وقف جديد لإطلاق النار للسماح بإجلاء مدنيين
الغزو الروسي لأوكرانيا: "جميعنا سيشعر بألم العقوبات المفروضة على موسكو" - الإندبندنت
الغزو الروسي لأوكرانيا: ماكدونالدز وكوكاكولا وستاربكس توقف مبيعاتها في روسيا
قضية الأمير أندرو: إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي المتهم بها دوق يورك رسميا بعد تسوية مالية
الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لاتخاذ قرار سريع بشأن مقاتلات الـ "الميغ" البولندية
مصارف لم تنفذ أي عملية بيع للدولار للمواطنين على منصة صيرفة وتوقف التداول
عاجل: القوات الروسية تتحرك لتطويق العاصمة كييف من كل الجهات
أردوغان: مثلما نرفض ترك الشعب الأوكراني وحيدا، لا نقبل أيضا الممارسات التي تذكرنا بمطاردة الساحرات ح...
الدفاع الأوكرانية: مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي وإسقاط 49 طائرة مقاتلة و81 مروحية روسية
صفارات إنذار في كييف ودعوات للتوجه للملاجئ
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لبنان
حريق ليلا في محل لبيع الدهانات بين جبيل وعمشيت
admin
03/09/2022
BBC
روسيا وأوكرانيا: هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟
لبنان
أساتذة الدوام المسائي: أنقذو العام الدراسي والا فالشارع بيننا وبينكم
لبنان
عون يعتزم زيارة الفاتيكان.. والأنظار تتجه للسنيورة بعد عزوف سلام عن…
إقتصاد
تهديد ضمني من موسكو بوقف تدفق النفط والغاز إلى أوروبا
BBC
دوري أبطال أوروبا: الألماني يورغن كلوب يقول إن ليفربول يستحق الصعود إلى ربع النهائي
admin
03/09/2022
BBC
روسيا وأوكرانيا: غارة جوية روسية تضرب مستشفى للولادة
admin
03/09/2022
لبنان
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 09/03/2022
admin
03/09/2022
إقتصاد
نواب يصفون أرقام الموازنة بـ «الخيالية» ويصعب تحقيقها
admin
03/09/2022
لبنان
الابيض يتسلم غدا هبة الأدوية التونسية للعلاج السرطان والامراض المزمنة والحادة
admin
03/09/2022
إقتصاد
عجاقة: ارتفاع أسعار النفط يهدد الأمن الغذائي.. ستنشط عصابات التهريب في الأيام…
admin
03/09/2022
BBC
وفاة أول مريض في العالم يخضع لزراعة قلب خنزير بعد شهرين من الجراحة
admin
03/09/2022
لبنان
افرام: في حال حصل المحظور هل ستستقيل الكتل الرافضة للتأجيل؟
admin
03/09/2022
لبنان
جلسات تمرس على طوافات PUMA لعناصر القوات الجوية وطلعات جوية تدريبية على الرافعة…
admin
03/09/2022
فنون
شربل ايلي عطاالله…”مريض بالنسوان”؟
admin
03/09/2022
إقتصاد
وزير التربية اجتمع مع بعثة البنك الدولي: نسلك في الوزارة مسارا للتحديث والتطوير
admin
03/09/2022
BBC
عمرو أديب وغلاء الأسعار في مصر: تصريحاته تثير جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل…
admin
03/09/2022
BBC
روسيا وأوكرانيا: وكالة “فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لموسكو وتتوقع…
admin
03/09/2022
إقتصاد
نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية عرضت في مؤتمر صحافي معاناتها
admin
03/09/2022
إقتصاد
وزارة الاقتصاد: لا أزمة قمح أو مواد غذائية وعلى المطاحن مد السوق فورا بحاجتها
admin
03/09/2022
لبنان
حاول قتل مواطنة بعد ان دخل منزلها بهدف السرقة.. اليكم مصيره
admin
03/09/2022
صحة
ظهور سلالة دلتاكرون في عدد من الدول الاوروبية
admin
03/09/2022
إقتصاد
اتحاد نقابات المهن الحرة استغرب مضمون رد حاكم المركزي: نمدد استثنائيا المهلة…
admin
03/09/2022
إقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA لهذا اليوم 60 دولار بمعدل 20550 ليرة
admin
03/09/2022
إقتصاد
اتحاد نقابات المخابز: عاجزون عن الاستمرار في ظل الارتفاعات الكبيرة في اسعار…
admin
03/09/2022
لبنان
المجلس التربوي في الكتائب للمعلمين: ذنبكم أنكم لم تعرفوا أن تكونوا شركاء أو عملاء…
admin
03/09/2022
BBC
روسيا وأوكرانيا: أوركسترا كييف تعزف في ميدان الاستقلال
admin
03/09/2022
لبنان
الدفاع المدني: وفاة المتطوع “موريس زيدان” ونبذة عن حياته
admin
03/09/2022
لبنان
هيئة ادارة السير: فتح باب الكشف الميكانيكي من الاثنين حتى الخميس في الدكوانة
admin
03/09/2022
لبنان
تقرير مستشفى رفيق الحريري: 24 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و155 لقاحا
admin
03/09/2022
لبنان
مراد: اكثر من 850 لبنانيا نقلناهم من اوكرانيا الى رومانيا واكثر من 350 الى لبنان
admin
03/09/2022
لبنان
الوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحول البيئي المكلف بالنقل غدا في لبنان
admin
03/09/2022
إقتصاد
نقابة المهندسين رفضت قرار هدم مبنى إهراءات المرفأ: لتدعيمه وترميمه لانه يمثل…
admin
03/09/2022
لبنان
تجمع العلماء: لحسم موضوع الميغاسنتر سريعا منعا لاستغلاله من أجل تأجيل الانتخابات
admin
03/09/2022
لبنان
ربيع الشاعر أعلن ترشحه عن قضاء البترون: طموحي ان اكون موظفا لدى الشعب اللبناني
admin
03/09/2022
لبنان
غياث يزبك: فليكفّ التيار وسيّده عن المناورة لخدمة الباطل
admin
03/09/2022
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