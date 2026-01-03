ÚLTIMA HORA
Reportes de Caos Generalizado en Caracas Captados en Video
Caos en Caracas fue reportado en distintas zonas de la capital venezolana, luego de que circularan videos que muestran escenas de confusión, fuerte presencia de seguridad y actividad interrumpida.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la causa o magnitud de los hechos. Las autoridades no han emitido declaraciones, mientras la situación continúa desarrollándose.
Se esperan más detalles a medida que se conozca información verificada.