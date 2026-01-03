Caos en Caracas fue reportado en distintas zonas de la capital venezolana, luego de que circularan videos que muestran escenas de confusión, fuerte presencia de seguridad y actividad interrumpida.

Reportes de Caos Generalizado en Caracas Captados en Video https://t.co/ALbNcJcnw6 pic.twitter.com/AVHeSVPNvi — Cedar News (@cedar_news) January 3, 2026

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la causa o magnitud de los hechos. Las autoridades no han emitido declaraciones, mientras la situación continúa desarrollándose.

Se esperan más detalles a medida que se conozca información verificada.