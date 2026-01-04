Cuba Condena el Bombardeo de Caracas en Mitin en La Habana

Cuba condena el bombardeo de Caracas tras un masivo mitin celebrado en La Habana, a pocos pasos de la embajada de Estados Unidos, donde el presidente Miguel Díaz-Canel lanzó duras críticas contra Washington.

Díaz-Canel calificó el ataque como un acto de terrorismo y una violación del derecho internacional. También acusó a Estados Unidos de “secuestrar” al presidente venezolano Nicolás Maduro y llamó a sus seguidores a “plantar cara al fascismo”.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de Estados Unidos.