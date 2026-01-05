Juez Federal de 92 Años Alvin Hellerstein Supervisará el Caso Maduro

Juez Alvin Hellerstein ha sido designado para supervisar el caso que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro, según información judicial.

Hellerstein, de 92 años, es uno de los jueces federales en activo con más años de servicio en Estados Unidos. El magistrado, de fe judía ortodoxa, forma parte del Tribunal de Distrito de Estados Unidos y ha presidido numerosos casos federales de alto perfil a lo largo de su carrera.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el calendario de audiencias ni los próximos pasos del proceso judicial. Se esperan más actualizaciones conforme avance el caso.