Tribunal Supremo de Venezuela Ordena a Delcy Rodríguez Asumir la Presidencia

Presidencia interina en Venezuela fue anunciada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la presidencia de manera temporal.

Según el fallo, Rodríguez ocupará el cargo hasta que el presidente Nicolás Maduro sea liberado. El tribunal calificó su detención como ilegal y atribuyó la responsabilidad a la administración del expresidente Donald Trump. Estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente por organismos internacionales ni por autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de Estados Unidos, mientras se esperan más aclaraciones de las autoridades venezolanas.