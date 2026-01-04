VIDEO: Maduro Llega a Brooklyn para Detención

Screenshot

Maduro llega a Brooklyn según reportes que indican que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, Nueva York, donde permanecería durante los próximos meses.

Video: Reports Say Maduro Arrives in Brooklyn for Detention https://t.co/QgcaN3gPxS pic.twitter.com/cfE22SWKdP — Cedar News (@cedar_news) January 4, 2026

De acuerdo con la información difundida, el traslado se produjo tras movimientos previos bajo custodia en Estados Unidos. No existe confirmación independiente por parte de las autoridades federales estadounidenses sobre su llegada, las condiciones de detención ni la duración exacta.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial, y se esperan más detalles a medida que la situación evoluciona.