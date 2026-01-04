Primeras Imágenes de Maduro en Suelo Estadounidense Rodeado de Agentes de la DEA

Maduro en suelo estadounidense fue reportado tras la difusión de imágenes que muestran al presidente venezolano Nicolás Maduro rodeado por personas identificadas como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

First Images of Maduro on U.S. Soil Surrounded by Security Agents https://t.co/8yzp1ohBB1 pic.twitter.com/2X2PCgguJd — Cedar News (@cedar_news) January 4, 2026

Las imágenes son presentadas como las primeras visuales de Maduro en territorio de Estados Unidos luego de reportes sobre su captura y traslado. Hasta el momento, no existe confirmación independiente que verifique la autenticidad, el momento exacto o el lugar donde fueron tomadas.

Las autoridades federales estadounidenses no han emitido un comunicado oficial, y se esperan más detalles a medida que la situación evoluciona.