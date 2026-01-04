Ecuador restringe el ingreso de venezolanos vinculados al “régimen de Maduro”, según un anuncio urgente que limita el acceso al territorio ecuatoriano.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los criterios específicos ni el alcance de la medida. La decisión se produce en un contexto de mayor tensión política y de seguridad en la región.

Se esperan más precisiones oficiales sobre la aplicación y posibles excepciones.