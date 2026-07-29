ÚLTIMA HORA
29/07 08:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos para hoy y mañana por temperaturas máximas en varias zonas de España.
El nivel máximo de aviso es naranja, lo que indica un riesgo importante debido al calor extremo. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a personas mayores, niños y otros grupos vulnerables.
AEMET continuará actualizando los avisos meteorológicos en función de la evolución de las condiciones.