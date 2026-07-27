Aviso de Tormenta Severa Continúa para Joliet, Crest Hill y Shorewood, Illinois, Hasta las 4:30 PM CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigente un Aviso de Tormenta Severa para Joliet, Crest Hill y Shorewood, en el estado de Illinois, hasta las 4:30 p.m. CDT.

La tormenta continúa produciendo ráfagas de viento de hasta 70 mph (113 km/h) y granizo del tamaño de una pelota de golf, condiciones capaces de causar daños a viviendas, vehículos, árboles y líneas eléctricas.

Además, se esperan lluvias intensas, frecuentes descargas eléctricas y una reducción significativa de la visibilidad, lo que puede generar condiciones peligrosas para la conducción.

Se recomienda a los residentes permanecer en el interior de un edificio resistente, mantenerse alejados de las ventanas y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional hasta que el aviso expire o sea cancelado.