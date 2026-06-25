Vehículo atropella a multitud que celebraba triunfo de México en Cabo San Lucas; al menos 17 heridos

Al menos 17 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, después de que un vehículo embistiera a una multitud que celebraba la victoria de México sobre Chequia en Cabo San Lucas.

Video: Vehicle Plows Into Crowd Celebrating Mexico’s Win in Cabo San Lucas, Injuring at Least 17 https://t.co/q7ECqr90nH pic.twitter.com/F9u8TkaNXg — Cedar News (@cedar_news) June 25, 2026

El incidente ocurrió mientras cientos de aficionados festejaban en la vía pública.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados y trasladar a varios de ellos a hospitales cercanos.

Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido.

Las circunstancias del hecho siguen bajo investigación.