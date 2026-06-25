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Vehículo atropella a multitud que celebraba triunfo de México en Cabo San Lucas; al menos 17 heridos
Al menos 17 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, después de que un vehículo embistiera a una multitud que celebraba la victoria de México sobre Chequia en Cabo San Lucas.
El incidente ocurrió mientras cientos de aficionados festejaban en la vía pública.
Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados y trasladar a varios de ellos a hospitales cercanos.
Las autoridades confirmaron que el conductor fue detenido.
Las circunstancias del hecho siguen bajo investigación.