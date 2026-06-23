Vídeo: Incendio obliga al desalojo de la Torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de Madrid

Un incendio de gran magnitud afecta a la Torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de Madrid, tras una presunta explosión registrada en el edificio.

Video: Explosion Sparks Major Fire at Madrid’s Torre Moeve https://t.co/HpwLECzfzh pic.twitter.com/SsVofuQp1u — Cedar News (@cedar_news) June 23, 2026

Vídeos difundidos en redes sociales muestran llamas saliendo de los pisos superiores de la torre, diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y situada en la zona de las Cuatro Torres, al norte de la capital española.

Las autoridades ordenaron el desalojo completo del edificio y activaron los protocolos de emergencia mientras los equipos de bomberos trabajan para controlar el fuego.

Por el momento, no se han reportado víctimas y las causas exactas del incidente siguen bajo investigación.