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Vídeo: Incendio obliga al desalojo de la Torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de Madrid
Un incendio de gran magnitud afecta a la Torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de Madrid, tras una presunta explosión registrada en el edificio.
Vídeos difundidos en redes sociales muestran llamas saliendo de los pisos superiores de la torre, diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y situada en la zona de las Cuatro Torres, al norte de la capital española.
Las autoridades ordenaron el desalojo completo del edificio y activaron los protocolos de emergencia mientras los equipos de bomberos trabajan para controlar el fuego.
Por el momento, no se han reportado víctimas y las causas exactas del incidente siguen bajo investigación.