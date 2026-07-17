Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México; emiten alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes la zona de Puerto Madero, en la costa del Pacífico de México, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se registró a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que incrementa la posibilidad de fuertes sacudidas en las zonas cercanas al epicentro.

Tras el terremoto, las autoridades mexicanas emitieron una alerta de tsunami para sectores de la costa del Pacífico y exhortaron a la población a mantenerse atenta a las instrucciones de Protección Civil y de las autoridades locales.

También se advirtió sobre la posibilidad de daños severos en áreas cercanas al epicentro, particularmente en el sur de México y el oeste de Guatemala, mientras los equipos de emergencia evalúan la situación.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas ni daños importantes, y las autoridades continúan monitoreando el impacto del sismo.