Un alto asesor de Gianni Infantino renuncia y califica la dirección de la FIFA como un “mal acuerdo para el fútbol”

ZÚRICH, Suiza — Un alto asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó su renuncia, criticando el rumbo de la organización y calificándolo como un “mal acuerdo para el fútbol”.

En su declaración de dimisión, el asesor cuestionó varias decisiones recientes de la FIFA, asegurando que no benefician al fútbol ni a sus principales actores.

La FIFA no emitió de inmediato una respuesta oficial sobre la renuncia. La salida se produce en medio de un creciente debate sobre la gobernanza del organismo y algunas de sus reformas más recientes.