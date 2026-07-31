The New York Times afirma que la policía marroquí alentó la marcha hacia Ceuta

CEUTA, España — The New York Times informó que la policía marroquí alentó e impulsó a grupos de marroquíes a marchar hacia el enclave español de Ceuta, lo que sugiere que el movimiento no fue espontáneo.

Según el periódico, los hechos ocurrieron pocos días después del acercamiento diplomático entre España y Argelia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el contexto de la crisis migratoria.

Las afirmaciones del informe no han podido ser verificadas de forma independiente y las autoridades marroquíes no han respondido públicamente a las acusaciones. La situación sigue atrayendo una intensa atención internacional.