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The New York Times afirma que la policía marroquí alentó la marcha hacia Ceuta
CEUTA, España — The New York Times informó que la policía marroquí alentó e impulsó a grupos de marroquíes a marchar hacia el enclave español de Ceuta, lo que sugiere que el movimiento no fue espontáneo.
Según el periódico, los hechos ocurrieron pocos días después del acercamiento diplomático entre España y Argelia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el contexto de la crisis migratoria.
Las afirmaciones del informe no han podido ser verificadas de forma independiente y las autoridades marroquíes no han respondido públicamente a las acusaciones. La situación sigue atrayendo una intensa atención internacional.