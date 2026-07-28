España emite avisos meteorológicos por altas temperaturas, viento y fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos meteorológicos para hoy y mañana en diversas zonas de España, con un nivel máximo de alerta naranja debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas.

Los avisos incluyen temperaturas máximas muy elevadas, fuertes vientos y fenómenos costeros, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil.

El aviso naranja indica un riesgo importante por fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, mientras que otras regiones permanecen bajo alertas de menor nivel. Se aconseja evitar la exposición prolongada al calor durante las horas centrales del día, extremar la precaución en zonas ventosas y mantenerse alejado de áreas costeras afectadas por el fuerte oleaje.

Las alertas podrán actualizarse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. Se recomienda consultar los avisos oficiales de la AEMET para obtener la información más reciente.