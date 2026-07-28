Madrid | Navalcarnero se convierte en el centro de coordinación de la respuesta a los incendios forestales

Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid, se ha convertido en el principal centro de coordinación de las operaciones de respuesta frente a los incendios forestales.

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil continúan trabajando desde el Puesto de Mando Avanzado, en estrecha coordinación con los demás cuerpos de seguridad y servicios de emergencia para dirigir las labores de extinción, protección de la población y gestión de los recursos desplegados.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución de los incendios y reiteran su llamamiento a la población para que siga las indicaciones oficiales y evite acceder a las zonas afectadas mientras continúan las operaciones.