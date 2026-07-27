Aviso de Tormenta Severa Continúa para Joliet, Crest Hill y Shorewood, Illinois, Hasta las 4:30 PM CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigente un Aviso de Tormenta Severa para Joliet, Crest Hill y Shorewood, en el estado de Illinois, hasta las 4:30 p.m. CDT.

La tormenta es capaz de producir ráfagas de viento de hasta 70 mph (113 km/h) y granizo del tamaño de una pelota de golf, lo que representa un riesgo importante para personas, vehículos, viviendas y árboles.

Además de los fuertes vientos y el granizo de gran tamaño, la tormenta puede generar lluvias intensas, reducción de la visibilidad y condiciones peligrosas para los conductores.

Se recomienda a los residentes permanecer en el interior de un edificio resistente, alejarse de las ventanas y mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional hasta que expire el aviso.