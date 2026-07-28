Continúa la Advertencia por Tormenta Severa para North Brookfield y West Brookfield, Massachusetts, Hasta las 2:30 p.m. EDT

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene una Advertencia por Tormenta Severa para las localidades de North Brookfield y West Brookfield, en el estado de Massachusetts, vigente hasta las 2:30 p.m. EDT.

Se espera que las tormentas produzcan fuertes ráfagas de viento, granizo, lluvias intensas y frecuentes descargas eléctricas, lo que podría generar condiciones peligrosas para residentes y conductores.

Las autoridades recomiendan buscar refugio en un edificio resistente, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas mientras la tormenta atraviesa la zona.