Aviso Especial Marítimo para la Costa de Florida: Desde Ensenada Sebastian hasta Ensenada Jupiter Vigente Hasta las 6:30 PM EDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un Aviso Especial Marítimo para las aguas costeras desde Ensenada Sebastian hasta Ensenada Jupiter, abarcando las zonas de 0 a 20 millas náuticas mar adentro, vigente hasta las 6:30 p.m. EDT.

Se espera que tormentas fuertes afecten el área, con condiciones peligrosas para las embarcaciones, incluyendo ráfagas de viento intensas, oleaje elevado, frecuentes descargas eléctricas y lluvias torrenciales que reducirán significativamente la visibilidad.

Los navegantes y operadores de embarcaciones pequeñas deben buscar refugio seguro de inmediato y permanecer en puerto o evitar salir al mar hasta que las condiciones mejoren.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y seguir todas las advertencias marítimas mientras continúan las tormentas.