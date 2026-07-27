Aviso de Tormenta Severa Continúa para Hammond, Gary y Portage, Indiana, Hasta las 2:15 PM CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigente un Aviso de Tormenta Severa para Hammond, Gary y Portage, en el estado de Indiana, hasta las 2:15 p.m. CDT.

La tormenta continúa produciendo ráfagas de viento de hasta 70 mph (113 km/h), capaces de derribar árboles, dañar techos y estructuras, provocar cortes de energía y crear condiciones peligrosas para quienes se encuentren al aire libre.

Se recomienda a los residentes permanecer en el interior de un edificio resistente, alejados de las ventanas, hasta que la tormenta haya pasado.

Las autoridades también aconsejan evitar viajes innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de los servicios de emergencia locales hasta que expire el aviso.