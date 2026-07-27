Aviso de Tormenta Severa Continúa para Crown Point, Saint John y Cedar Lake, Indiana, Hasta las 2:30 PM CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigente un Aviso de Tormenta Severa para Crown Point, Saint John y Cedar Lake, en el estado de Indiana, hasta las 2:30 p.m. CDT.

Los meteorólogos advierten que esta tormenta extremadamente destructiva es capaz de producir ráfagas de viento de hasta 100 mph (160 km/h), suficientes para causar daños importantes a viviendas, derribar árboles y líneas eléctricas, y convertir objetos sueltos en proyectiles peligrosos.

Se recomienda a los residentes buscar refugio de inmediato en un edificio resistente y permanecer alejados de las ventanas hasta que la tormenta haya pasado.

Las autoridades también aconsejan evitar los desplazamientos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y representar un grave peligro para la vida.

Manténgase atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales hasta que expire el aviso.