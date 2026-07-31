Le New York Times affirme que la police marocaine a encouragé la marche vers Ceuta

CEUTA, Espagne — Le New York Times affirme que la police marocaine a encouragé et poussé des groupes de Marocains à marcher vers l’enclave espagnole de Ceuta, laissant entendre que le mouvement n’était pas spontané.

Selon le journal, ces événements sont survenus quelques jours seulement après le rapprochement diplomatique entre l’Espagne et l’Algérie, alimentant les interrogations sur le contexte de cette crise migratoire.

Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, et les autorités marocaines n’ont pas réagi publiquement à ces allégations. La situation continue de susciter une vive attention internationale.