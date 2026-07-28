Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l’équipe de France pour quatre ans

La Fédération française de football a officiellement nommé Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France masculine. L’ancien international français a signé un contrat de quatre ans, courant jusqu’en 2030.

Zidane succède à Didier Deschamps, qui quitte les Bleus après 14 années à leur tête. Deschamps avait notamment conduit la France au titre mondial en 2018, à la finale de la Coupe du monde 2022 et au sacre en Ligue des nations en 2021.

Âgé de 54 ans, Zidane retrouve un banc d’entraîneur cinq ans après son départ du Real Madrid. Avec le club espagnol, il avait notamment remporté trois Ligues des champions consécutives.

Cette nomination ouvre une nouvelle ère pour les Bleus, alors que Zidane aura pour mission de préparer l’équipe aux prochaines grandes compétitions internationales.