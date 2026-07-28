Mise à jour : Alerte au tsunami émise après un puissant séisme de magnitude préliminaire 7,1 au Japon

Un puissant séisme de magnitude préliminaire 7,1 a frappé mardi la préfecture de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, déclenchant une alerte précoce aux séismes ainsi qu’un avis de tsunami pour plusieurs zones côtières.

Le tremblement de terre s’est produit vers 16 h 27 (heure locale), avec un épicentre situé près de la ville d’Uki, à une profondeur d’environ 10 kilomètres. Les autorités japonaises ont indiqué qu’une intensité sismique maximale de 7 (Shindo 7), le niveau le plus élevé sur l’échelle japonaise, a été enregistrée dans certaines parties de la préfecture de Kumamoto.

Des alertes d’urgence ont été émises pour les préfectures de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita et Miyazaki. Un avis de tsunami a également été publié pour les côtes de la mer d’Ariake, de la mer de Yatsushiro et des régions voisines, où des vagues pouvant atteindre un mètre sont attendues.

Les autorités ont averti que de fortes répliques pourraient se produire dans les prochaines heures et ont appelé les habitants des zones concernées à rester vigilants, à éviter les bâtiments endommagés et à suivre les consignes des services d’urgence.

Aucun bilan officiel faisant état de victimes ou de dégâts majeurs n’était disponible dans l’immédiat, tandis que les équipes de secours poursuivent l’évaluation de la situation.