Vidéo : Deux explosions près de l’hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas

Deux explosions ont été entendues ce matin à proximité de l’hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas, selon Reuters.

بالفيديو: انفجار عدة عبوات ناسفة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق #عاجلhttps://t.co/jQkJzvMHEz pic.twitter.com/NALPNn9RGC — Cedar News (@cedar_news) July 7, 2026

Le président français avait déjà quitté l’établissement au moment des explosions pour rejoindre le palais présidentiel, où il devait poursuivre son programme officiel.

Les circonstances des explosions n’ont pas encore été précisées, et les autorités n’ont pas communiqué d’informations sur d’éventuelles victimes ou sur leur origine.

Une enquête est en cours et de plus amples informations sont attendues.