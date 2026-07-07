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Vidéo : Deux explosions près de l’hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas
Deux explosions ont été entendues ce matin à proximité de l’hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas, selon Reuters.
Le président français avait déjà quitté l’établissement au moment des explosions pour rejoindre le palais présidentiel, où il devait poursuivre son programme officiel.
Les circonstances des explosions n’ont pas encore été précisées, et les autorités n’ont pas communiqué d’informations sur d’éventuelles victimes ou sur leur origine.
Une enquête est en cours et de plus amples informations sont attendues.