Crash d’un avion de parachutisme près de Nancy : 11 morts

Un avion transportant des participants à une activité de saut en parachute s’est écrasé à Tomblaine, près de Nancy, après avoir subi une avarie.

Selon les autorités, le crash a fait 11 morts, ce qui en fait l’un des accidents aériens les plus meurtriers de la région ces dernières années.

Les services de secours et les forces de l’ordre se sont rapidement déployés sur les lieux, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

Les circonstances de l’avarie et du crash restent à ce stade en cours d’investigation.