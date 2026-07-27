Mégafeu en Gironde : Une mobilisation générale pour freiner la progression des flammes

Les autorités françaises ont déclenché une mobilisation générale face au mégafeu qui continue de ravager le département de la Gironde, dans le sud-ouest de la France.

Depuis plusieurs heures, d’importants pare-feux sont aménagés en urgence afin de tenter de stopper la progression de l’incendie avant l’arrivée de conditions météorologiques encore plus défavorables attendues dans les prochains jours.

L’opération mobilise d’importants moyens, notamment des bulldozers, des engins de chantier, des tracteurs ainsi que des équipements de l’armée, chargés de créer de larges zones de protection pour limiter l’avancée des flammes.

Les pompiers poursuivent leur lutte contre l’incendie dans des conditions difficiles, tandis que les autorités appellent les habitants des secteurs concernés à respecter les consignes de sécurité et les éventuels ordres d’évacuation.

La situation reste évolutive et les services de secours demeurent fortement mobilisés pour tenter de maîtriser le feu.