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Vidéo : Un homme interpellé Porte de Clichy à Paris après avoir fait trois blessés au couteau
Un homme a été interpellé Porte de Clichy, à Paris, aux alentours de 11h30, après avoir blessé trois personnes lors d’une attaque.
Selon les premières informations, l’assaillant était muni de deux armes blanches. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à son arrestation.
Les circonstances de l’attaque et le mobile du suspect restent inconnus à ce stade. Une enquête est en cours.