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Un homme a été interpellé Porte de Clichy, à Paris, aux alentours de 11h30, après avoir blessé trois personnes lors d’une attaque.

Vidéo : Un homme interpellé Porte de Clichy à Paris après avoir fait trois blessés au couteau https://t.co/WnnwGpaaXP pic.twitter.com/cxaj2upTye — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2026

Selon les premières informations, l’assaillant était muni de deux armes blanches. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à son arrestation.

Les circonstances de l’attaque et le mobile du suspect restent inconnus à ce stade. Une enquête est en cours.