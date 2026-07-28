Cinq corps de nouveau-nés retrouvés dans des cartons au domicile d’un couple à Orange

Les corps de cinq nouveau-nés ont été retrouvés dans des cartons au domicile d’un couple à Orange, dans le département du Vaucluse, selon l’AFP et plusieurs médias français.

La découverte a été faite après que la femme du couple a donné naissance, lundi, à un bébé en bonne santé. Les autorités ont ensuite procédé à des investigations au domicile, où les cinq corps ont été retrouvés.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des décès. Les causes de la mort, l’âge des nouveau-nés et les éventuelles responsabilités n’ont pas encore été communiqués. L’enquête est en cours.