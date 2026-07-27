La légende du football italien Paolo Maldini aurait quitté son poste de directeur technique de la Fédération italienne de football (FIGC), selon Sky Sport Italia.

Cette décision interviendrait dans un contexte de turbulences au sein de la sélection italienne, après l’échec de la nomination d’Andrea Pirlo comme sélectionneur, en raison d’une controverse liée à ses liens commerciaux avec une société russe de paris sportifs.

Maldini avait été nommé directeur technique de la FIGC plus tôt ce mois-ci afin de superviser un projet de reconstruction à long terme des équipes nationales italiennes, après plusieurs années difficiles marquées notamment par les échecs de qualification aux récentes Coupes du monde.

À ce stade, la FIGC n’a pas officiellement confirmé le départ de Paolo Maldini.

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