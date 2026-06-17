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Vidéo : Un incendie géant ravage des entrepôts à Bobigny, 170 pompiers mobilisés
Une importante opération de secours est en cours à Bobigny, où un violent incendie ravage plusieurs entrepôts dans le secteur Henri-Gautier.
Selon les autorités, le feu a touché près de 4.000 m² d’entrepôts, mobilisant environ 170 sapeurs-pompiers et une cinquantaine d’engins.
Aucune victime ni personne portée disparue n’a été signalée à ce stade.
Le dispositif PÉGASE a été activé et le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est rendu sur place afin de suivre l’évolution de la situation.
Les autorités demandent aux habitants et aux automobilistes d’éviter le secteur afin de faciliter l’intervention des secours.