Un haut conseiller de Gianni Infantino démissionne et dénonce un « mauvais accord pour le football »

ZURICH, Suisse — Un haut conseiller du président de la FIFA, Gianni Infantino, a démissionné de ses fonctions, dénonçant l’orientation prise par l’instance dirigeante du football mondial et la qualifiant de « mauvais accord pour le football ».

Dans sa déclaration de départ, le conseiller a critiqué plusieurs décisions récentes de la FIFA, estimant qu’elles ne servent pas les intérêts du football et de ses parties prenantes.

La FIFA n’a pas immédiatement réagi publiquement à cette démission. Cette annonce intervient alors que l’organisation fait face à un débat croissant sur sa gouvernance et sur certaines de ses réformes récentes.