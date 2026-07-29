Des informations non confirmées annoncent la mort du DJ français Kavinsky à son domicile parisien

PARIS, France — Des informations circulant sur les réseaux sociaux affirment que le DJ français Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, aurait été retrouvé mort à son domicile situé dans le 18ᵉ arrondissement de Paris, à l’âge de 50 ans.

À ce stade, cette information n’a été confirmée ni par les autorités françaises, ni par les représentants de l’artiste, ni par une source médiatique fiable. En l’absence de confirmation officielle, cette annonce doit être considérée comme non vérifiée.