Une explosion s’est produite ce soir près de la Place des Moulins, à Monaco, faisant plusieurs victimes selon les premières informations.

Vidéo : Explosion près de la place des Moulins à Monaco ; plusieurs victimes signalées https://t.co/JpikWi7qZH pic.twitter.com/qjsmW9cYOR — Cedar News (@cedar_news) June 29, 2026

De nombreux secours et forces de sécurité ont été dépêchés sur les lieux, tandis que le secteur a été bouclé.

Selon les informations disponibles, un suspect est activement recherché. Les enquêteurs exploitent des images de vidéosurveillance montrant un individu qui aurait déposé un sac à dos avant l’explosion.

Les autorités n’ont pas encore confirmé les circonstances exactes de l’incident ni la nature de l’explosion.

La situation reste en cours d’évolution.