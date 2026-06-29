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Vidéo : Explosion près de la place des Moulins à Monaco ; plusieurs victimes signalées
Une explosion s’est produite ce soir près de la Place des Moulins, à Monaco, faisant plusieurs victimes selon les premières informations.
De nombreux secours et forces de sécurité ont été dépêchés sur les lieux, tandis que le secteur a été bouclé.
Selon les informations disponibles, un suspect est activement recherché. Les enquêteurs exploitent des images de vidéosurveillance montrant un individu qui aurait déposé un sac à dos avant l’explosion.
Les autorités n’ont pas encore confirmé les circonstances exactes de l’incident ni la nature de l’explosion.
La situation reste en cours d’évolution.