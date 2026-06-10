Vidéo : Un drone américain MQ-9 aurait été abattu dans la province de Bouchehr en Ira

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Une vidéo circulant en ligne montrerait les conséquences de la destruction présumée d’un drone américain MQ-9 Reaper dans Bushehr Province.

Iranian Forces Reportedly Shoot Down U.S. MQ-9 Drone in Bushehr Province pic.twitter.com/zKbm6AlTk3 — Cedar News (@cedar_news) June 10, 2026

Selon plusieurs rapports, les forces iraniennes affirment avoir abattu l’appareil sans pilote dans la province de Bouchehr.

Aucune confirmation indépendante n’a encore été publiée concernant les circonstances exactes de l’incident.

Cet événement intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et pourrait susciter de nouvelles réactions internationales.