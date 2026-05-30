Le PSG conserve son titre européen et s’offre un doublé historique

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions de l’UEFA pour la deuxième année consécutive en battant Arsenal aux tirs au but après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Les Londoniens avaient ouvert le score grâce à Kai Havertz, avant que Ousmane Dembélé n’égalise sur penalty pour le PSG. Le club parisien s’est finalement imposé lors de la séance des tirs au but et conserve ainsi sa couronne européenne.