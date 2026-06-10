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Liban : un militaire français tué par un tir accidentel lors d’un entraînement
Un militaire français a été tué au Lebanon après avoir été atteint par un tir accidentel lors d’un entraînement, selon les premières informations.
L’incident s’est produit dans le cadre d’un exercice militaire, ont indiqué les autorités.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
Les autorités françaises ont exprimé leur soutien à la famille, aux proches de la victime ainsi qu’à ses camarades.