La France dénonce une escalade russe contre la Roumanie

La France a condamné avec fermeté l’incident survenu en Roumanie après qu’un drone russe a frappé un immeuble résidentiel près de la frontière ukrainienne. Paris a qualifié cet acte d’« escalade irresponsable » et de « violation flagrante du droit international ».

Les autorités françaises ont annoncé qu’elles convoqueraient l’ambassadeur de Russie afin d’obtenir des explications. Elles ont également souligné que toute intrusion de drones ou d’aéronefs russes dans l’espace aérien d’un pays membre de l’OTAN est inacceptable.

Cet incident a suscité de vives réactions au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, alors que les tensions liées à la guerre en Ukraine continuent de s’étendre au-delà des frontières ukrainiennes.