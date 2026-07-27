Alerta de Tormenta Severa Incluye Elgin, Waukegan y Arlington Heights, Illinois, Hasta las 12:15 p.m. CDT

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un Aviso de Tormenta Severa para partes del noreste de Illinois, incluyendo las ciudades de Elgin, Waukegan y Arlington Heights, vigente hasta las 12:15 p.m. CDT.

La tormenta es capaz de producir vientos dañinos, granizo de gran tamaño, lluvias intensas y frecuentes descargas eléctricas. Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar daños a árboles, líneas eléctricas, techos y vehículos, además de generar peligrosas condiciones para conducir.

Se recomienda a los residentes buscar refugio en un edificio sólido, mantenerse alejados de las ventanas y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

Los conductores deben extremar las precauciones, ya que las fuertes lluvias pueden reducir significativamente la visibilidad y provocar inundaciones repentinas en algunas carreteras.

La situación continúa en desarrollo y se recomienda a la población seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales hasta que expire o sea cancelado el aviso.