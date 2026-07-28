España emite un aviso especial por ola de calor con temperaturas extremas y alto riesgo de incendios

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por ola de calor, advirtiendo que a partir de este martes se registrarán temperaturas muy elevadas en gran parte de España.

Los meteorólogos prevén un ascenso notable de las temperaturas en el tercio norte del país, y es probable que la ola de calor se prolongue durante varios días, extendiéndose incluso hasta la próxima semana.

Además, las autoridades alertan de un riesgo muy alto o extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y las condiciones secas.

Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir incendios forestales.