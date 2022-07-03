بالفيديو.. أول سائقة توك توك في لبنان: المعيشة الصعبة اضطرتني

بالفيديو.. أول سائقة توك توك في لبنان: المعيشة الصعبة اضطرتني

أصبحت ابنة صيدا اللبنانية، هالة محمد اليمان، أول سائقة عربة “توك توك” في البلاد، المهنة التي على الأغلب يسيطر عليها الذكور.

وقالت هالة: “ما أفعله ليس عيبا، وأنا أكسب لقمة العيش لي ولأولادي، في هذه الأيام الصعبة”.

واشترت ربة المنزل هالة “التوك توك”، لكسب أموال إضافية خلال الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأكدت أنها لا تخشى أي تعليقات سلبية أو تنمر الأخرين، فهي تفعل الصواب لنفسها ولأسرتها.

وأوضحت “أحب عملي كثيرا وأنا واثقة من نفسي، والعمل ليس عيبًا طالما أن الشخص يعرف بما يقوم به”.

المصدر: RT