اعتصام لمرضى غسل الكلى امام المستشفى الاسلامي في طرابلس لمعالجة ازمة دولرة الاستشفاء

طالب مرضى غسل الكلى خلال إعتصام أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس الحكومة اللبنانية “باخذ مشكلتهم المتاتية عن دولرة الاستشفاء وبخاصة غسل الكلى بعين الاعتبار”.

ولفت المشاركون في الاعتصام الى ان وزارة الصحة “لا تلتفت الى مطالبهم لجهة تأمين الأدوية للمستشفيات الحكومية وتحويل الأموال الى المستشفيات ومنع المصارف من احتجازها”.

وأكدوا ان “قضيتهم ليست الوحيدة على طاولة وزير الصحة فمرضى السرطان أيضاً يعانون كما كل الأمراض المزمنة”.

وتمنوا ان” ياخذ الاجتماع المخصص للشان الاستشفائي والذي سيعقد في السرايا الحكومية هذه الأمور بما في ذلك أداء المستشفيات وفرض رسوم اضافية على مرضى الكلى بعين الاعتبار ،وأن يكون الحل متناسبا مع واقع الحال وواقع المرضى وقدرتهم المالية” .

واعلن المعتصمون عن توجههم للقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لرفع قضيتهم اليه مباشرة .