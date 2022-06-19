Homeالعثور على جـثـة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعبلبنان العثور على جـثـة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب By admin 06/19/2022 شارك أفادت”الوكالة الوطنية” في صور، أنه تم العثور على جـثـة الشاب “أ.ز” من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد. مواضيع متعلقة بالصور: توقيف شخص في بئر العبد يترأس عصابة سرقة دراجات نارية 06/19/2022 بعلبك تغرق بالعتمة منذ 6 أيام 06/19/2022 هذا وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفـاة. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. libanoإقتصادالشعبالعثورجـثـةذويهشابعاجلعلمالبنانلبنانياتمنزل شارك
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