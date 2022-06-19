العثور على جـثـة شاب داخل منزل ذويه في علما الشعب

أفادت”الوكالة الوطنية” في صور، أنه تم العثور على جـثـة الشاب “أ.ز” من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد.

هذا وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفـاة.