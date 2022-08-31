Homeسعر الدولار بعد ظهر اليوم الاربعاء 31/8/2022.. ارتفاعإقتصاد سعر الدولار بعد ظهر اليوم الاربعاء 31/8/2022.. ارتفاع By admin 08/31/2022 شارك يسجل سعر الدولار بعد ظهر اليوم الاربعاء 31-8-2022 في السوق السوداء بين 32.550 – 32.600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد. مواضيع متعلقة أول تعليق لصندوق النقد على خطوات لبنان: لا تزال هناك “أوجه… 09/01/2022 الذهب يتراجع دون 1700 دولار بضغط من رهانات الرفع الحاد… 09/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. 31-8-2022إقتصادارتفاعالاربعاءالدولارسعرظهر شارك
Comments are closed.