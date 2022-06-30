النفط يتراجع وسط مخاوف حيال الإمداد وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات متقلبة مع تقييم السوق للمخاوف حيال قلة الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 45 سنتا أو 0.4 % إلى 112 دولارا للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 115.15 دولار للبرميل بانخفاض 1.11 دولار أو 1 % .

وانخفض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5 % إلى 109.21 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع بتراجعها 569 ألف برميل. ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم اليوم .