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أسرار

تدفق الأموال على منطقة لبنانية على نحو مفاجئ

By admin


على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.

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مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.

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