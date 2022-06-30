Homeتدفق الأموال على منطقة لبنانية على نحو مفاجئأسرار تدفق الأموال على منطقة لبنانية على نحو مفاجئ By admin 06/30/2022 شارك على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها. مواضيع متعلقة علاقة ميقاتي بالوزراء الذين أبعدهم ستتأثر سلباً إذا تمت… 06/30/2022 الرئيس عون تفاجأ بطلب الرئيس ميقاتي الذي حرق المراحل 06/30/2022 مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالأموالتدفقتدفقتعاجللبنانلبنانيةمفاجئمنطقةنحو شارك
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