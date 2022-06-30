تدفق الأموال على منطقة لبنانية على نحو مفاجئ

تدفق الأموال على منطقة لبنانية على نحو مفاجئ

على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.

مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.