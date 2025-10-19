Francais
Image: Braquage spectaculaire au Louvre : des bijoux dérobés après une intrusion par la fenêtre
Un vol audacieux s’est produit au musée du Louvre, le plus visité au monde. Selon les premières informations, les braqueurs auraient utilisé un monte-charge extérieur pour accéder à un balcon avant de pénétrer dans le bâtiment par une fenêtre. Des bijoux d’une grande valeur ont été dérobés. Après leur forfait, les malfaiteurs ont pris la fuite à scooter. Une enquête est en cours pour tenter de les identifier et de retrouver les objets volés.