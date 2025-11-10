Francais
Inde : Forte explosion devant une station de métro à New Delhi — Video
Les autorités indiennes rapportent qu’une violente explosion s’est produite devant une station de métro à New Delhi. Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’une voiture piégée.
Le dernier bilan officiel fait état d’au moins 9 morts et de plusieurs blessés, qui ont été pris en charge par les secours sur place. La zone a été immédiatement bouclée et une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine exacte de l’explosion.
Les forces de sécurité sont en alerte dans la capitale alors que des unités de police spécialisées inspectent les environs pour exclure la présence d’autres engins explosifs.