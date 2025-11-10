Inde : Forte explosion devant une station de métro à New Delhi — Video

Les autorités indiennes rapportent qu’une violente explosion s’est produite devant une station de métro à New Delhi. Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’une voiture piégée.

Video: Multiple Car Explosions Reported Near Red Fort in New Delhi https://t.co/K0FrBeBHvR pic.twitter.com/XC6b7KsQaO — Cedar News (@cedar_news) November 10, 2025

Le dernier bilan officiel fait état d’au moins 9 morts et de plusieurs blessés, qui ont été pris en charge par les secours sur place. La zone a été immédiatement bouclée et une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine exacte de l’explosion.

Red Fort Car Explosions: Multiple Vehicles Burst Into Flames Near Historic Site in New Delhi https://t.co/mSXAyg6xFd pic.twitter.com/CctcG1BlnP — Cedar News (@cedar_news) November 10, 2025

Les forces de sécurité sont en alerte dans la capitale alors que des unités de police spécialisées inspectent les environs pour exclure la présence d’autres engins explosifs.